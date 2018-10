Riace, Lucano: “Non ho nulla da nascondere”

Mimmo Lucano

Non ha nulla da nascondere Mimmo Lucano, il sindaco di Riace sospeso ieri dalla carica e accusato di favoreggiamento all’immigrazione clandestina nell’operazione Xenia. L’uomo, prima di entrare in Tribunale dove sarà sottoposto all’interrogatorio, si è fermato davanti ai giornalisti ai quali ha detto che non ha nulla da nascondere, “non ho nulla da non dire, tutto quello che so, lo dico. Tutto”. Il sindaco è stato arrestato lo scorso martedì dalla Guardia di finanza e a seguito del fermo ha ricevuto numerosi attestati di solidarietà, che non si aspettava.