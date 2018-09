Flumen Luto: per il Gip il reato non sussiste. Dissequestrati altri due immobili

Il Giudice per le indagini preliminari ha disposto il dissequestro di altri due beni immobili adibiti ad abitazione in località Matassa, nel territorio di Rossano, che erano stati sottoposti a misura cautelare nell’ambito di Flume Luto, indagine che imputava alcune costruzioni a diverse personalità di spicco del luogo ritenute responsabili di disastro colposo per l’alluvione del 2015.

Il Gip ha riscontrato non solo l’esistenza di tutti i titoli abilitativi alla costruzione ma anche la mancata violazione della contestata norma sul rispetto delle distanze dai corsi d’acqua. Ad esprimere soddisfazione per il risultato ottenuto sono gli avvocati Nicola e Luca Candiano che hanno seguito il caso.