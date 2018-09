Rapina aggravata in concorso: tre nigeriani denunciati a Cosenza

Nel corso di servizi di controllo della polizia di Cosenza sono stati denunciati a piede libero tre cittadini nigeriani O.L. di 20 anni, I.A. di 19 e O.F. di 27, per rapina aggravata in concorso ai danni di un loro concittadino.

Durante la serata di ieri, un’unità operante del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale è stata avvicinata da un ragazzo nigeriano nei pressi dell’Autostazione di Piazza delle Provincie, dichiarando di essere stato aggredito da tre persone che, dopo averlo minacciato e percosso si erano impossessati dello zaino e del telefono cellulare, dandosi poi alla fuga.

Due dei malfattori sono stati immediatamente inseguiti, raggiunti a piedi e subito riconosciuti dalla vittima. Il terzo autore dell’aggressione è stato rintracciato e bloccato dagli agenti successivamente, nei pressi della propria abitazione, nonostante cercasse anch’egli di evitare la cattura dandosi alla fuga nella sterpaglia adiacente il fabbricato. Anche quest’ultimo è stato riconosciuto dalla vittima come autore dell’aggressione.

Su disposizione del P.M. di turno i tre nigeriani sono stati denunciati a piede libero per il reato di rapina aggravata in concorso.