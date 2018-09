Droga nel bagno del negozio e pianta di marijuana in vendita: denunciato 36enne

Nella serata di ieri personale della “Squadra Volante” di Cosenza, ha denunciato a piede libero M.G. 36enne titolare di un esercizio commerciale del centro cittadino, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo nascondeva, in alcuni scatoloni nel bagno del suo negozio, circa 2 chilogrammi di marijuana, essiccata e suddivisa in bustine di cellophane. All’interno dell’area commerciale, inoltre, trovata una pianta di marijuana, in vaso, posta illegalmente in vendita. Il tutto sequestrato.

Di quanto sopra è stato informato il P.M. di turno che ha disposto la denuncia a piede libero del responsabile.