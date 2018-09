Crotone. Abusivismo e prostituzione, blitz della Municipale

Quindici persone fermate e controllate ed elevata una sanzione per violazione all’ordinanza del decoro. Sette invece le multe ad altrettanti ambulanti abusivi. Alla fine, tutte le aree pubbliche verificate sgombrate e restituite alla vivibilità urbana.

Questo il risultato di una serie di servizi di controllo del territorio programmati dal comando di Polizia Municipale di Crotone ed eseguiti in città, in particolare per contrastare la presenza di prostitute nei pressi delle ville e dei giardini comunali ma anche di venditori abusivi tanto in centro che sul lungomare.