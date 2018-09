Nascondeva droga nella farina, nigeriano arrestato a Brognaturo

Nel pomeriggio di ieri, a Brognaturo, personale del Commissariato di P.S. di Serra San Bruno ha tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente L.O., 26enne nato in Nigeria, in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari, ospite del centro di accoglienza “Stella del Sud” in località Lacina a Brognaturo.

Il giovane è stato sottoposto a controllo intorno alle ore 14.00 alla fermata di Piazza del Popolo, appena sceso dall’autobus proveniente da Vibo Valentia. La perquisizione personale, giustificata anche dal palese nervosismo del giovane nigeriano, ha fatto rinvenire circa 170 grammi di marijuana, abilmente nascosti in due confezioni di farina trasportate all’interno di uno zainetto.

La droga è stata sequestrata e l’extracomunitario è stato posto agli arresti domiciliari presso il luogo di dimora, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.