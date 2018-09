Droga: controlli nel primo giorno di scuola, trovata marijuana

Primo giorno di scuola in Calabria anche per la Polizia di Stato. Questa mattina le unità cinofile, accompagnate dalle Volanti erano all’ingresso del Liceo Scientifico “E. Fermi” di Catanzaro Lido e dell’Istituto Tecnico Professionale I.P.S.I.A. “G. Ferraris” di Catanzaro per prevenire l’uso e lo spaccio di stupefacenti.

All’interno del cortile del Ferraris, il cane Bruce ha trovato due involucri con 5 gr. di marijuana.

Nei prossimi giorni sarà il turno di altre scuole e così per tutto l’anno. Funzionari di Polizia hanno fatto visita e faranno visita ai dirigenti scolastici per manifestare la disponibilità e per assicurare la presenza della Polizia di Stato al fine di proteggere i giovani da qualsiasi forma di devianza e di criminalità.

La vicinanza al mondo della scuola, come è noto, la Polizia di Stato la manifesta anche collaborando con docenti e genitori per educare i giovani alla legalità. Come ogni anno, anche quest’anno sono già tante le scuole che hanno chiesto la presenza dei poliziotti in aula.

Lo scorso anno l’obiettivo è stato quello di passare dall’Io al Noi, quindi per ogni argomento trattato con gli studenti si è avuto come scopo quello di aiutare i ragazzi a superare l’IO per diventare NOI perché è proprio in questo superamento che si condivide la legalità. Costruire una coscienza civile contro ogni forma di sopruso e di illegalità al fine di valorizzare nella vita quotidiana le regole della convivenza.

In quest’anno scolastico, continuando il discorso del precedente, l’obiettivo da raggiungere è far capire che con le regole si vive meglio insieme, imparando a fare scelte giuste si può cambiare il mondo.

Il messaggio è chiaro e la Polizia sa che non può essere diretto solo ai minori, in terra di Calabria specialmente promuovere la diffusione della cultura della legalità e del rispetto delle regole è un impegno che dovrà riguardare anche e soprattutto gli adulti.

È una rivoluzione culturale che deve riguardare grandi e piccoli. La Polizia di Stato sa che è un discorso difficile che non può portare avanti da sola e per questo chiede la collaborazione di tutti, l’impegno deve essere corale se si vuole dare alla Calabria un futuro.

La Questura ricorda che alla casella di posta elettronica Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo. possono essere segnalate situazioni di bullismo, violenza, disagio mentre gli studenti possono scaricare gratuitamente l’App YouPol e segnalare alla Sala Operativa ogni forma di uso/spaccio di sostanze stupefacenti, ogni violenza di cui si è a conoscenza e si è testimoni, ogni fatto reato per il quale chiedere aiuto.