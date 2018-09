Carcasse di auto e rifiuti in zona a vincolo paesaggistico, una denuncia

Un'area adibita a discarica abusiva di rifiuti è stata sequestrata dai militari della Stazione Carabinieri Forestali di Vallelonga in località "Driale" del comune di Capistrano, nel Vibonese.

L'area, ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ambientale, sorge su una superficie di circa 2000 metri quadri dove erano stati depositati diversi cumuli di rifiuti speciali, pericolosi e non, di natura eterogenea, provenienti prettamente da veicoli fuori uso in evidente stato di abbandono e privi di parti essenziali, quali pneumatici, batterie non sottoposte alla rimozione dei liquidi, ricambi e attrezzi di varia natura, componenti meccaniche, metalliche e non metalliche, materiale plastico ecc.

I militari hanno identificato il proprietario del terreno, residente a Capistrano, e lo hanno denunciato alla Procura di Vibo Valentia.