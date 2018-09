‘Ndrangheta: ricorsi contro lo scioglimento di tre Comuni, il Tar vuole gli atti

La prima sezione del Tar del Lazio, con tre distinte ordinanze, ha disposto l'acquisizione dal Ministero dell'Interno di tutti gli atti che hanno portato agli scioglimenti per infiltrazioni mafiose degli organi elettivi dei Comuni di Briatico, Limbadi e San Gregorio d'Ippona.

Fra i documenti da acquisire, i decreti di scioglimento del Presidente della Repubblica, le deliberazioni adottate dal Consiglio dei Ministri, le relazioni del prefetto di Vibo Valentia e del Ministero dell'Interno e infine le relazioni delle Commissioni di accesso agli atti.

Tutta documentazione necessaria, secondo il Tar, per poter decidere in ordine ai ricorsi presentati dagli ex amministratoti che contestano i decreti di scioglimento del maggio scorso.