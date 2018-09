Nel cartongesso di casa armi, detonatori e munizioni: arrestato 23enne isolitano

In casa nascondeva un piccolo arsenale. Per queste ragioni un 23enne di Isola Capo Rizzuto, R.R. le sue iniziali, è finito in manette.

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della tenenza locale che durante una perquisizione hanno ritrovato una pistola, una Beretta calibro 9, senza matricola e con due caricatori ma anche sei detonatori di cui quattro elettrici, un altro con miccia inserita e un'altro ancora senza; una miccia lunga 30 cm e, infine, una scatola con dentro undici cartucce cal. 9.

Il tutto era stato nascosto in una intercapedine in cartongesso nel vano cucina. Sul posto è intervenuto anche il personale del Nucleo Artificieri Antisabotaggio del Comando Provinciale Carabinieri di Cosenza per la messa in sicurezza dei detonatori.