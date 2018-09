Giochi per smartphone: le nuove frontiere del business

I giochi per smartphone diventano ogni giorno più numerosi, attraenti e tecnologicamente avanzati per il grande pubblico. E come potrebbe essere altrimenti, se la maggior parte di noi ormai usa Internet quasi soltanto in mobilità?

Se un tempo ci si collegava alla Rete solo tramite computer fisso, da casa, oggi le possibilità si sono moltiplicate: ci si può collegare, grazie alle tariffe sempre più basse degli operatori telefonici, praticamente da ogni luogo della Terra, dall’alta montagna fino alla più profonda metropolitana. Internet è diventato pervasivo, ci si connette sempre più spesso e con dispositivi sempre più mobili e maneggevoli, per gli scopi più diversi.

Il gioco, ovviamente, è da sempre uno dei settori trainanti per i cellulari: dai primi Snake fino a Farmville, fino ai giochi in 3D connessi in Rete di cui disponiamo oggi. Secondo gli ultimi dati disponibili, nel mondo sono oltre 4 miliardi gli utenti che si collegano a Internet, 43 milioni quelli che lo fanno dall'Italia. Il rapporto annuale di We Are Social e Hootsuite, giunto alla settima edizione e basato sui dati raccolti in 239 Paesi, conferma un sospetto che molti di noi nutrivano da tempo: oltre la metà della popolazione mondiale è online. E se per molti Internet significa social network, per tanti altri significa gioco, informazione e divertimento.

Il numero degli utenti connessi è aumentato del 7 per cento passando a 4,021 miliardi, e in Italia quasi il 75% della popolazione totale è connesso. Il gioco online, in particolare, è diventato così importante che i produttori hanno cominciato a realizzare smartphone dedicati al gioco: basti pensare all’Honor Play, uno smartphone economico pensato proprio per chi ama giocare. Che si tratti di arcade game o di giochi a tempo, i gaming smartphone sono specificatamente pensati per sfruttare appieno hardware e software in campo videoludico. Il tutto grazie a un ampio schermo protetto da speciale pellicola, un processore grafico di qualità e una batteria in grado di durare almeno fino a 4.5 ore durante la sessione di gaming.

Anche il suono è importante, e nei gaming smartphone non viene trascurato. Se il settore del gioco continuerà a crescere, sarà anche grazie ai tanti siti che propongono in versione mobile giochi che una volta erano disponibili solo nelle sale da gioco come le slot online ovvero la versione web delle classiche slot machine. Il futuro sarà sempre più mobile e videoludico... e la tecnologia segue il trend.