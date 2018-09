Fiori d’arancio a Cn24. Convolano a nozze la nostra Enrica e Gabriele

Un giorno speciale quello di oggi per la nostra redazione; un giorno che vogliamo condividere con voi come in una grande famiglia, quella appunto di Cn24.

In questo venerdì 7 settembre 2018, infatti, la nostra collega Enrica Tancioni - da anni ormai “pezzo” insostituibile della redazione centrale della testata - ha coronato il suo sogno e a ha pronunciato il fatidico “Sì” a Gabriele Mauro.

“Enri” e “Gabro” sono convolati a nozze, a mezzogiorno in punto, nella sede del Comune di Reggio Calabria, a Palazzo San Giorgio, stretti dall’affetto di familiari e amici.

Ad entrambe gli sposi, così come alla mamma di Gabriele, la signora Antonella, e al fratello Marco; al papà di Enrica, Fulvio, alla sorella Emanuela e al fratello Flavio, vanno gli auguri dell’editore di Cn24, del direttore responsabile e dell’intero staff di redazione.

Ma a Gabriele, in particolare, un affettuoso monito dai colleghi delle sua neo consorte: quando ti sarà domandato “Vuoi tu sposare Enrica?” sappi che sarà l’ultima volta che ti sarà chiesto il tuo parere!