Minaccia agenti di polizia con una siringa. Arrestato 45enne

G.F., 45enne tossicodipendente è stato arrestato per resistenza aggravata, lesioni aggravate, danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione e per questo è stato trattenuto nell’ospedale di Crotone dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. È successo ieri sera, quando l’uomo dopo aver notato una volante della Polizia ferma al semaforo vicino il Tribunale, si è avvicinato e ha aperto la portiera dell’auto per colpire, con una siringa piena di sangue, il capo pattuglia, senza tuttavia riuscirci.

In seguito l’uomo, nonostante i reiterati inviti del personale ad allontanarsi dal mezzo e a buttare la siringa, è salito prima sul cofano e poi sul tettuccio del veicolo. A questo punto, gli agenti sonos cesi dal mezzo e hanno dal mezzo al fine di immobilizzare in il 45enne che ha continuato a usare l’ago della siringa come arma.

Gli agenti hanno quindi immobilizzato l’uomo e hanno chiamato il 118 che ha preso in cura il 45enne. Questo è stato quindi arrestato per resistenza aggravata, lesioni aggravate, danneggiamento di beni della Pubblica Amministrazione e per questo è stato trattenuto nell’ospedale di Crotone dove è stato posto a disposizione dell’autorità giudiziaria. Nel corso dell’attività gli agenti sono rimasti tutti feriti per traumi contusivi.