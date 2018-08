Bagnante in difficoltà a largo di Ricadi, salvato dalla Guardia costiera

Si era allontanato dalla riva, ma a causa delle cattive condizioni metereologiche e non riusciva a tornare. Per questo motivo il bagnino di una struttura balneare di Ricadi in località “Baia di Riaci” ha chiamato la Guardia costiera di Vibo per segnalare il bagnante in difficoltà.

È stata quindi inviata la motovedetta CP 808 e il battello pneumatico veloce GC 163 dislocato nel porto di Tropea. E alle 11:30, nonostante le avverse condizioni del mare, il personale a bordo del GC 163 ha messo in salvo l’uomo ormai stremato e l’ha quindi portato nel porto di Tropea dove è anche intervenuto il personale del servizio 118 già allertato dall’Autorità Marittima.