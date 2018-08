Esce per andare in spiaggia e scompare, rintracciato giovane turista a Briatico

Era uscito intorno alle 12.30 di ieri per recarsi in spiaggia ma non aveva fatto più rientro a casa. Protagonista della vicenda un giovane di 26 anni, S.L., in vacanza con la famiglia a Briatico, paese di origine.

L’allarme è stato lanciato proprio da alcuni familiari preoccupati . Subito sono scattate le ricerche via terra e via mare che sono proseguite anche nella notte fino a quando, intorno alle ore 1:40 circa, una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Vibo Porto ha avvistato il giovane in località Punta Safò mentre camminava lungo la strada.

I vigili del fuoco, dopo aver rassicurato il giovane, lo hanno accompagnato presso la locale caserma dei carabinieri e successivamente a casa.