Un’altra tegola sull’Ezio Scida, stadio inagibile: a rischio la prima in casa?

Ancora un’altra tegola potrebbe abbattersi sulla già vituperata questione dello stadio Ezio Scida di Crotone.

La società rossoblù potrebbe infatti dover disputare le gare del campionato di serie B, ormai alle porte (il 2 settembre la prima in casalinga contro il Foggia, seconda giornata della stagione), lontano dalle mura domestiche.

Nel corso di una riunione della Commissione provinciale di vigilanza pubblici spettacoli, svoltasi presso la Prefettura pitagorica, non sarebbe stata difatti autorizzata l’agibilità dell’impianto, nonostante il Comune abbia proposto la riduzione a circa 9 mila posti (anziché 16 mila) ottenibili con l’interdizione degli spalti relativi alle parti superiori della Curva Sud e della Tribuna Coperta: per intenderci gli ampliamenti eseguiti due anni fa, in occasione della promozione in serie A.

Per superare l’impasse della revoca dell’agibilità, dunque, potrebbe volerci la volontà del sindaco di Crotone, Ugo Pugliese, ad autorizzare egli la disputa degli incontri allo Scida, naturalmente con una completa assunzione a suo carico di qualsivoglia responsabilità.