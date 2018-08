Maltempo a Reggio. Allagati ferrovia e Museo archeologico

Ancora maltempo e ancora bombe d’acqua nella regione. Questa volta a essere colpita è stata Reggio Calabria, dove nel primo pomeriggio si è abbattuta una vera e propria bomba d’acqua. Per questo motivo la tratta ferroviaria è stata interrotta, a causa di allagamenti tra la stazione Centrale e la stazione.

Un allagamento in qualche locale ha costretto inoltre il diretto del Museo archeologico nazionale della Magna Graecia chiudere la struttura. I vigili del fuoco sono al lavoro un po' ovunque in città per fare fronte alle tante richieste che arrivate dai cittadini.