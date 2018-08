Tragedia Raganello, il ministro Costa: “Andare oltre responsabilità”

Dopo le visite ai feriti della tragedia, il ministro dell’Ambiente Sergio Costa ha deciso di fare un giro in elicottero e ha rassicurato i giornalisti che il Governo intende “sapere chi doveva fare cosa”. Ha detto che intende “capire se c'era un'adeguata tabellazione lungo il torrente, se non c'era perché' non c'era”.

Per Costa “c’è qualcosa di più della classica ricerca delle responsabilità “, perché “adesso dobbiamo vedere le carte. Dal Ministro a scendere siamo servitori dei cittadini e mai il contrario”. Ha poi detto che il “Governo è vicino alle famiglie” ma che “entro due o tre giorni” vuole sapere cosa non ha funzionato e per questo abbiamo chiesto alla prefettura di Cosenza un rapporto amministrativo. Poi - ha detto ancora Costa - l'inchiesta aperta dalla Procura di Castrovillari farà il suo corso. Noi siamo qui per una questione di trasparenza".