Borgia. Auto si ribalta e finisce fuori strada, ferite tre donne

Tre donne sono rimaste ferite a seguito di un incidente stradale avvenuto in località Cutruzzo, nella frazione Roccelletta del comune di Borgia.

Per cause in corso di accertamento, una Mini Cooper ha perso il controllo, è finita fuori strada e si è poi ribaltata.

A bordo dell’auto c’erano le tre donne che, ricevute le prime cure dal personale sanitario del Suem 118, sono state successivamente trasportate nell’ospedale di Catanzaro per ulteriori accertamenti.

Sul posto i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della vettura in attesa del soccorso stradale.