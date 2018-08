Tre chili di coca nel doppiofondo del cofano: reggino arrestato in Sicilia

Gli agenti della Polizia di Stato di Siracusa, hanno arrestato Rocco Castagnoli, 36enne residente a Sant’Eufemia d'Aspromonte, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

L’uomo, fermato per un controllo a Lentini, è stato trovato in possesso di tre buste di plastica sottovuoto trasparente, contenenti ciascuna oltre un chilo lordo di cocaina nascoste in un doppiofondo posizionato nel cofano posteriore della sua Fiat Qubo, e creato appositamente per occultare la droga.

Dopo le incombenze di rito, Castagnoli è stato condotto nella casa Circondariale Cavadonna del capoluogo siciliano.