Unicef Reggio, nominato il nuovo presidente: si tratta di Emanuele Mattia

Il Comitato Unicef di Reggio Calabria ha un nuovo Presidente. Lo scorso 25 luglio, il direttivo nazionale di Unicef ha provveduto al rinnovo delle cariche anche nel Comitato di Reggio Calabria, si tratta di Emanuele Mattia. Insieme a lui, è stata nominata Segretario Alessandra Tavella, che ha già alle spalle dieci anni di attività, un lungo e proficuo percorso fatto di tante soddisfazioni.

Il neo presidente Emanuele Mattia subentra a Pietro Marino, che ha guidato per diverso tempo il Comitato con grande responsabilità e senso del dovere. Un impegno costante quello del Comitato reggino, per garantire che i Diritti di ogni Bambino e Adolescente siano rispettati, un lavoro continuo per migliorare le condizioni di vita dei minori più svantaggiati, mantenendo sempre, come riferimento costante, la Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.

“Ritengo doveroso ringraziare Pietro Marino, per la stima e la gratitudine dimostrata, ma soprattutto per l’azione territoriale che ha fatto a favore dei bambini in un territorio non facile come il nostro. A lui esprimo i migliori auguri per il nuovo incarico, rimanendo per me un faro di saggezza”. Sono state queste le prime parole espresse da Emanuele Mattia, a margine della nuova nomina.

Alle sue dichiarazioni fanno eco quelle di Alessandra Tavella che ha sentito il dovere di ringraziare ancora “chi ha permesso che questo diventasse un traguardo raggiungibile. Un lavoro, dove i risultati sono stati portati avanti da una squadra e mai dal singolo”.

Un nuovo inizio per l’Unicef reggino, che, in questi anni, ha maturato un ricco bagaglio di esperienza e che ambisce a raggiungere risultati sempre più nobili, perché “un bambino è un bambino”.