Nuovo prefetto a Vibo: gli auguri di Wanda Ferro (FDI) a Gualtieri

Giuseppe Gualtieri

Di seguito una dichiarazione del deputato di Fratelli d'Italia Wanda Ferro:

"La nomina del catanzarese Giuseppe Gualtieri a Prefetto di Vibo Valentia è una notizia che mi rende estremamente felice.

In una terra martoriata come quella del Vibonese, in cui alla presenza drammatica di una criminalità organizzata sanguinaria e pervasiva si aggiungono continue emergenze sociali legate alla mancanza di lavoro, alla difficoltà che vivono le realtà imprenditoriali del territorio, alla crisi finanziaria degli enti locali, Gualtieri rappresenta una ferma e concreta presenza dello Stato. Con la sua professionalità, la sua esperienza e le sue qualità sono certa che riuscirà ad essere un solido punto di riferimento e a dare risposte alle richieste di sicurezza, di legalità e di tenuta sociale.

Vibo ha già conosciuto le qualità di Gualtieri durante il suo servizio per la Scuola allievi agenti e nella Squadra Mobile. Il nuovo prefetto vanta un lungo e prestigioso curriculum nella Polizia che gli ha permesso di conoscere a fondo il fenomeno mafioso non solo in Sicilia con la cattura di Bernardo Provenzano e numerose attività investigative di successo, ma dapprima sul territorio calabrese con diversi incarichi nei reparti investigativi anticrimine. In attesa di incontrarlo personalmente dopo il suo insediamento, gli rivolgo i più sentiti auguri di buon lavoro."