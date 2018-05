Presentato il progetto Elite di Unindustria Calabria

Supportare le imprese che hanno un modello di business solido a conoscere tutti gli strumenti disponibili per finanziare la propria crescita. E’ l’obiettivo del progetto Elite di Confindustria e Borsa Italiana, presentato da Unindustria Calabria presso la sede territoriale di Confindustria Cosenza. Elite è il programma internazionale di Borsa Italiana, nato nel 2012 in collaborazione con Confindustria, che dà accesso a numerose opportunità di finanziamento, migliora la visibilità e attrattività delle imprese, le mette in contatto con potenziali investitori e affianca il management in un percorso di cambiamento culturale e organizzativo.

Il presidente di Unindustria Calabria Natale Mazzuca, nell’aprire i lavori dell’incontro ha dichiarato che “il programma Elite rappresenta una occasione importante per le imprese più strutturate perché consente di finanziarne i progetti di crescita con un approccio innovativo. Grazie ad un efficace mix di strumenti ed azioni e ad una formazione mirata è possibile supportare i processi di cambiamento necessari per migliorare le performance aziendali, sia dal punto di vista culturale che organizzativo. Le azioni di affiancamento delle piccole e medie imprese calabresi ad alto potenziale di crescita nel reperimento dei capitali finanziari e nello sviluppo manageriale possono tradursi nella possibilità di compiere quel salto in avanti in grado di consentire all’impresa di espandersi ed entrare in nuovi mercati”.

Il progetto è stato illustrato da Andrea Tessitore, responsabile progetto Elite-Confindustria secondo cui “siamo particolarmente orgogliosi di presentare il programma Elite alle migliori aziende calabresi, la cui dipendenza dal sistema bancario è fortemente diminuita secondo il rapporto PMI Mezzogiorno 2018. Elite è una piattaforma di servizi online e offline, dedicata alle società più ambiziose che vogliono crescere non solo dimensionalmente, ma anche culturalmente, approfondendo nuove modalità di reperimento dei mezzi finanziari per la crescita. Inoltre il programma Elite permette agli imprenditori di ampliare il proprio network relazionale venendo a contatto con altre società ed e con una comunità internazionale di advisor”.

La community di Elite è oggi caratterizzata da oltre 890 aziende di 34 Paesi in tutto il mondo in rappresentanza di 35 settori che generano oltre 66,3 miliardi di euro di ricavi aggregati per oltre 313.000 posti di lavoro in tutta Europa e non solo. Il roadshow rientra nelle attività di Elite e Confindustria dedicate a supportare la crescita e lo sviluppo delle imprese attraverso l’accesso ai mercati dei capitali e agli strumenti di finanza alternativa.