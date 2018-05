Protesta sulla Ss 106: Guardie Giurate pretendono le loro mensilità arretrate

All'ennesimo rinvio del pagamento degli stipendi le Guardie Giurate dell'Istituto di vigilanza privata notturna e diurna di Catanzaro hanno deciso di dire basta. Infatti, dopo il sit-in dei giorni scorsi, stamani la protesta si è spostata sulla strada statale 106 all'altezza del cavalcavia nord di Crotone dove si registrano rallentamenti al traffico. Le Guardie Giurate pretendono le mensilità arretrate che adesso sono tre.

Il sindacalista Armando Labonia, della Filcams Cgil Crotone chiede al Questore di Crotone "di verificare se l'azienda ha ancora i requisiti per poter svolgere queste attività".

Per Labonia la situazione è peggiorata dopo che" l'azienda ha inviato l'ennesima lettera che annuncia un ritardo di pagamento. Le 15 famiglie di questi lavoratori sono in grande difficoltà e per questo chiediamo al prefetto di convocarci immediatamente per risolvere il problema che non è solo di Crotone, ma dell'intera Calabria. Anche le guardie giurate alla Cittadella regionale non sono pagate da mesi".