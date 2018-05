Auto in fiamme a Botricello. Danneggiato un portone del palazzo vicino

È stata completamente distrutta dalla fiamme un’auto, una Fiat Punto, parcheggiata in via Taranto a Botricello.

Questa notte, intorno all’una e 40, i vigili del fuoco di Catanzaro, con i colleghi di Sellia Marina, sono intervenuti per spegnere il rogo che ha avvolto la vettura, parcheggiata vicino all’abitazione del proprietario.

Sono stati inoltre registrati momenti di panico tra gli abitanti della zona, ma nessuna persona è rimasta ferita o intossicata. Tuttavia sono stati registrati danni alla facciata e al portoncino di ingresso della palazzina situata nelle vicinanze del rogo.

I vigili del fuoco hanno lavorato per spegnere l'incendio e mettere in sicurezza la vettura. Accertamenti in corso circa l'origine del rogo, al momento nessuna ipotesi viene esclusa.