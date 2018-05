Focus ‘ndrangheta, controlli a Bovalino. Chiusi bar e gommista

Somministrava bevande e alimenti in assenza della prevista segnalazione certificata di inizio attività. Per questo motivo gli agenti di Polizia hanno chiuso il circolo ricreativo. Durante i controlli, predisposti nell’ambito del Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta, il personale in servizio al Commissariato di Bovalino ha effettuato controlli presso numerose attività commerciali.

I controlli hanno consentito di individuare a Bianco un’attività di gommista e compravendita di autoveicoli che avrebbe operato abusivamente, senza alcuna autorizzazione. Gli accertamenti e le contestazioni effettuate dal personale della Polizia di Stato sono culminati nell’ordinanza di chiusura immediata dell’attività che il Sindaco di Bianco ha emanato lo scorso 21 maggio.