Viaggi: Crotone apre le porte al turismo russo

Si aprono importanti prospettive nel settore turistico per la città di Crotone dopo l'incontro che l'assessore al Turismo del Comune Giuseppe Frisenda ha avuto con Victor Sergeev, general manager della Tezoro srl, uno dei più importanti tour operator della Russia.

Nel corso dell'incontro, al quale ha partecipato Luca Riga, si è definito un percorso che a partire dal prossimo mese di settembre porterà in città turisti provenienti dalla Russia, molto interessati a conoscere e visitare questa zona della fascia ionica.

Non si tratta solo di ipotesi ma di realtà concreta avendo già previsto, a partire da settembre, due voli giornalieri di collegamento della Russia con la Calabria. Inoltre, si sta pensando, una volta pienamente operativo l'aeroporto S. Anna di prevedere voli diretti anche per Crotone.

Ad ogni modo, già a partire da settembre, i turisti russi, in una politica di destagionalizzazione che sta mettendo in campo l'assessorato al Turismo, visiteranno e soggiorneranno in città. A tale riguardo il tour operator, sostenuto dall'Amministrazione Comunale, sta già incontrando gli operatori turistici locali.

“La nostra visione di turismo è quella di non limitare a pochi mesi la presenza turistica nella nostra città ma di destagionalizzare l'offerta, aprendosi anche al mercato estero, perché Crotone è una città che sia dal punto di vista climatico che per il patrimonio artistico – culturale si può apprezzare dodici mesi all'anno. Abbiamo infatti in questi due anni promosso e sostenuto iniziative proprio per creare occasioni di visita anche fuori dai tradizionali mesi estivi. L'incontro con questo importante operatore russo si inserisce in questa politica. Tra l'altro parliamo di una realtà già concreta che apre importanti prospettive per il futuro. È stata in particolare, nel corso dell'incontro, molto apprezzato il report che abbiamo realizzato con l'osservatorio sul turismo che offre una fotografia reale della nostra città” ha detto l'assessore al Turismo Giuseppe Frisenda.

Anche alla luce di queste iniziative il sindaco Pugliese ha già avviato l'iter per allungare la stagione balneare fino ad ottobre.