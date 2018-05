Esplosione a Crotone, oggi i funerali delle vittime. Assenti le istituzioni

La comunità di Lampanaro, quartiere periferico di Crotone, ha reso stamattina l’ultimo saluto a Rina Murgeri, la donna morta durante l’esplosione che ha interessato la sua abitazione. Le Castella di Isola Capo Rizzuto ospiterà alle 16, invece, i funerali dell’altra vittima, Saverio Romano.

A celebrare le esequie, nella chiesa della parrocchia di San Paolo, gremita, don Simone Scaramuzzino insieme ai diaconi. In molti sono stati ad attendere la salma giunta nel piazzale poco prima delle 10.

E non sono mancati i riferimenti alla tragedia che ha scosso non solo il quartiere, ma l’intera città. Il parroco, infatti, ha auspicato che sull’episodio possa essere accertata la verità, ed ha invitato ad affidarsi a Dio, anche in queste circostanze.

Ha ricordato, don Simone, oltre al “dolore per le vittime”, anche “l’apprensione vissuta dalla comunità per le condizioni di salute della mamma e della bambina rimaste ferite - che fortunatamente stanno migliorando”.

Ha sottolineato, poi, che “durante questa tragedia, il quartiere Lampanaro si è ritrovato ad essere una grande famiglia, condividendo le ansie, le paure che sono scaturite dalla tragica esplosione”.

“Spero – ha detto don Scaramuzzino durante l’omelia – che la città, anche grazie all’esplosione, si ricordi che ci siamo anche noi, che, come nelle periferie esistenziali, siamo luoghi dove spesso mancano i diritti essenziali”.

Inoltre, ha rimarcato che “nella zona, ci sono molte famiglie che vivono cercando di tirare la carretta, che cercando di portare qualcosa da mangiare a casa ogni giorno, e dove anche la scuola diventa un impegno economico gravoso”.

Infine, rivolto ai figli della vittima - li ha invitati a “ricordare di Rina i momenti più belli vissuti insieme” - ricordando la solidarietà che la tragedia ha smosso nella città, a sostegno delle famiglie.

L’amministrazione comunale ha proclamato per oggi il lutto cittadino, ma nessun rappresentante istituzionale era presente alle esequie.