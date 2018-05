Cotronei, disbosca area per realizzare struttura abusiva. Denunciata

Un fabbricato in corso di costruzione e un’area disboscata illegalmente sono stati sequestrati dai carabinieri forestale in località Trepidò Soprano - Caprara del comune di Cotronei. È emerso che le opere non erano state autorizzate e per questo la committente è stata denunciata.

Durante un servizio di controllo i militari delle stazioni forestale di Petilia Policastro e di Crotone hanno notato una platea in calcestruzzo con sovrastanti diaframmi in parte in calcestruzzo in parte in legno in corso di edificazione. Vicino la struttura, inoltre, era stata già disboscata una pineta estesa circa 4000 metri qquadrati, estirpando le ceppaie e livellandone l’area. Dopo le necessarie verifiche, constatata l’assenza di atti legittimanti le opere realizzate, i militari hanno sequestrato il manufatto e il terreno. I lavori hanno interessato un’area sottoposta a vincolo idrogeologico e paesaggistico.

La notizia è stata resa nota oggi in seguito alla convalida del sequestro disposta dall’Autorità giudiziaria. La committente dei lavori sarebbe una trentaquattrenne di Cotronei titolare di una società. L’imprenditrice è stata denunciata alla Procura della Repubblica di Crotone per violazione della normativa urbanistico – edilizia e paesaggistica. E le è stato notificato anche un verbale amministrativo di quasi 3.000 euro per le violazioni alle Prescrizioni di massima e polizia forestale.