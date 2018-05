Operazione Ciclope: torna in libertà Raffaele Tucci

Il Tribunale del Riesame di Catanzaro ha rimesso in libertà Tucci Raffaele, indagato nell’operazione Ciclope (LEGGI) che vede coinvolte circa 15 persone per frode fiscale e per un giro d’affari di oltre 5 milioni di euro.

Tucci è stato recluso nel carcere di Crotone dal 26 aprile scorso con l'obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria, ma dopo l’audizione di ieri messa a punto dal suo legale Salvatore Rossi, verificata la sua innocenza, i Giudici ne hanno deciso l’immediata scarcerazione.