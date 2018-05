Avvolta dalle fiamme mentre cucina, anziana muore carbonizzata

Le fiamme che si sprigionano all’improvviso da un fornello: è un attimo, basta poco per far divampare l’incendio e poi la tragedia. La vittima, un’anziana 86enne che vive da sola in casa, sta cucinando, come ogni giorno. Il fuoco la avvolge, non ha scampo.

A ritrovarla è il figlio, che aveva deciso di andare a casa della mamma - nel rione Fortuna di Catanzaro - preoccupato dopo alcuni tentativi non riusciti di contattarla.

Il corpo della donna, al suo arrivo, giaceva a terra, sul pavimento della cucina, completamente carbonizzato a fianco della fornace.

Subito l’allarme e sul posto sono arrivati gli uomini della Squadra Volante e della Squadra Mobile della Questura del capoluogo e i Vigili del fuoco che hanno eseguito tutti i rilievi tecnici per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Sul luogo della tragedia anche il Pm di turno della Procura di Catanzaro.