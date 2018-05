Tenta un furto sotto la minaccia di un coltello e crea panico, arrestato

Panico intorno alle 13:00 di oggi a Crotone in via Santa Croce, nelle adiacenze di due plessi scolastici, dove un 49enne, G.O., con un coltello in pugno ha provato a portare a termine un furto.

Dai fatti riportati, l’uomo si sarebbe scagliato contro un impiegato della società telefonica Telecom minacciandolo con un coltello lungo circa 32 cm e con una lama di 20cm, affinché gli cedesse il telefonino di servizio.

Per fortuna l’impiegato sarebbe riuscito a sfuggire, mentre G.O. avrebbe attraversato una folla di studenti all’uscita da scuola brandendo l’arma e creando terrore tra gli studenti.

Il tempestivo intervento delle Volanti ha permesso l’arresto ed il ripristino delle normali condizioni dell’ordine e della sicurezza pubblica per strada.

A seguito di una perquisizione personale, gli agenti hanno ritrovato e sequestrato il coltello e un taglierino. L’uomo è stato ristretto nella Casa Circondariale cittadina.