Furti in abitazione a Feroleto dalla Chiesa: rintracciati i responsabili

In seguito a due furti in abitazione avvenuti a Feroleto della Chiesa nel mese di novembre, i Carabinieri hanno avviato una serie di indagini che hanno portato sulle tracce di tre persone.

Il primo arresto era scattato lo scorso 26 marzo e a finire in manette è stato un minore del posto, P.C., ritenuto responsabile del reato del reato di furto in abitazione aggravato in concorso, che era stato affidato ad una comunità per minori e posto a disposizione del Centro Giustizia Minorile per la Calabria di Catanzaro.

Ieri, invece, sono scattate due nuove ordinanze nei confronti di un 33enne e un 46enne, N.C. e M.L.C., entrambi ritenuti responsabili, in concorso tra loro ed a vario titolo, dei reati di furto in abitazione e ricettazione.

In particolare, il 33enne è finito agli arresti domiciliari, mentre il 46enne è stato sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza, con la prescrizione di rientrare nella propria abitazione dalle ore 20.00 alle ore 07.00, ed all’obbligo di presentazione alla p.g. per tre giorni a settimana.

Nel corso delle indagini sarebbero stati raccolti gravi indizi a carico dei due che nel corso delle rapinesi sarebbero impossessati di diversi monili e gioielli in oro poi rivenduti ad alcuni compro oro della Piana di Gioia Tauro.