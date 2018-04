Regione, finanziamenti Rete Natura 2000: approvata graduatoria provvisoria

Il Dipartimento ambiente e territorio della Regione Calabria, comunica che è stata approvata la graduatoria provvisoria per gli interventi ammessi e non ammessi a finanziamento in relazione all’Avviso pubblico volto a ripristinare e tutelare gli habitat e le specie della Rete Natura 2000.

Il bando è finalizzato alla realizzazione di uno o più dei seguenti interventi: ambiente terrestre: progetti a sostegno di specie e habitat inclusi nelle direttive habitat e uccelli sostegno a centri di recupero di animali selvatici in difficoltà; allestimento e gestione di una rete di siti di alimentazione artificiale per uccelli rapaci; interventi di ripopolamento o reintroduzione delle specie protette e di interesse conservazionistico; ripristino o mantenimento di aree umide a supporto dell’aperto fauna (rettili e anfibi); rimozione straordinaria dei rifiuti nei siti della Rete Natura 2000; individuazione di corridoi ecologici per collegare aree protette e consolidare il sistema dei parchi sugli Appennini; ambiente marino e costiero: progetti a sostegno di specie e habitat inclusi nelle direttive habitat e uccelli; sostegno a centri di recupero di animali selvatici in difficoltà; rimozione straordinaria dei rifiuti nei fondali dei siti della Rete Natura 2000; contrasto alla pratica illegale della pesca a strascico; miglioramento e ripristino dello stato degli habitat delle dune e delle zone umide retrodunali; installazione di boe per delimitare il perimetro dei siti di importanza comunitaria marina; realizzazione di strutture di ripopolamento.