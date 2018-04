Due auto ribaltate nella notte sulla SS 106, ferite due ventenni

Due incidenti stradali si sono verificati nella notte sulla Strada Statale 106 nel catanzarese. Entrambi i casi hanno visto a lavoro i Vigili del Fuoco del comando provinciale di Catanzaro.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle ore 2:00 nel comune di Davoli. Una Toyota Aygo, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo e si è ribaltata dopo aver urtato il guardrail. A bordo della vettura viaggiavano due ventenni che sono rimaste lievemente ferite e sono state trasportate presso l’ospedale di Soverato dai sanitari del 118.

Intorno alle 4:40 è avvenuto il secondo incidente su viale Crotone nel quartiere marinaro di Catanzaro. Un autofurgone Iveco Daily e finito fuori strada per poi ribaltarsi su di un lato. Conducente e passeggero sono rimasti illesi ma restano da appurare le cause dell’incidente.