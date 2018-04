La terra trema ancora in Calabria. Ieri sera, intorno alle 22, i sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia hanno registrato una scossa di magnitudo 3.3.

Il terremoto è stato segnalato in mare, nell’alto tirreno cosentino, e ha avuto come epicentro l'area antistante Cetraro. Seppure ad una profondità di 275 km la scossa sarebbe stata avvertita dalla popolazione ma non è stato rilevato alcun danno a persone o cose.