Crolla parte controsoffitto del Tribunale di Vibo, attività sospese

Una parte del controsoffitto dell’atrio del Tribunale di Vibo Valentia e in una stanza di cancelleria è crollato. Questa mattina sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per fare un sopralluogo e per mettere in sicurezza l’area. Per questo motivo le attività sono state sospese nel palazzo di giustizia.

Una questione, quella dell’agibilità, messa in evidenza più volte dall’Ordine degli avvocati che non escludono proteste per chiedere maggiore sicurezza per il Tribunale.

Intanto hanno deciso di riunirsi il 19 aprile: il Consiglio dell’ordine vuole indire un’assemblea dalla quale potrebbero essere stabilite forme di protesta anche clamorose, come l’astensione dalle udienze.