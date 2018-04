Con la gamba intrappolata in un motocoltivatore, grave un uomo

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Un brutto incidente quello di cui è stato vittima oggi un uomo di Isca sullo Ionio, rimasto praticamente incastrato con la gamba tra le zappette di un motocoltivatore.

Per soccorrerlo sono dovuti interventi i vigili del fuoco del distaccamento di Soverato che lo hanno liberato e affidato alle prime cure dei sanitari presenti sul posto.

Seppure ferito in modo grave l’uomo era ancora e fortunatamente cosciente e collaborante: i medici del 118 lo hanno così trasporto presso una piazzola poco distante dove è stato preso in consegna dall'equipaggio dell'elisoccorso che lo ha immediatamente trasferito nell’ospedale di Catanzaro.

L’incidente, su cui sono in corso gli accertamenti per chiarine la dinamica, è avvenuto in Località Campaneria di Isca.