Settimana della Cultura Scientifica al “Lucrezia della Valle”

“Fighting For Our Natural Environment” è il tema scelto per la seconda edizione della Settimana della Cultura Scientifica proposta dal Liceo “Lucrezia della Valle” di Cosenza e che dal lunedì 9 al venerdì 13 aprile vedrà la partecipazione di diverse scuole della città e della provincia (Liceo Artistico Cosenza, ITC “Serra”, ITG “Quasimodo”, IIS “Majorana” Rossano, IC “Don Milani-De Matera”, IIS “Mancini-Tommasi”, IISS “Erodoto di Thurii” Cassano, IIS “Leonardo Da Vinci” S. Giovanni in F., IC Aprigliano, IC Spirito Santo). Vi prenderanno parte anche studenti e docenti provenienti dalla Polonia (Zespol Szkl nr 5 im. Brzostowskiego) e dall’Estonia (Tallinn Polytechnic School), i quali presenteranno il frutto di attività laboratoriali realizzate nei loro Paesi.

L’iniziativa – che pone al centro dell’attenzione la protezione dell’ambiente – sarà articolata in workshops, dibattiti e seminari (anche in diretta streaming su Facebook) in cui saranno protagonisti, insieme agli studenti, docenti delle scuole coinvolte, professori e ricercatori dell’Università della Calabria, l’astrofisica cosentina Sandra Savaglio, la Protezione Civile regionale, la Biblioteca Nazionale di Cosenza, l’Arcivescovo di Cosenza-Bisignano e diversi esperti.

“Proponiamo per il secondo anno – evidenzia Loredana Giannicola, dirigente scolastico del Liceo “Lucrezia della Valle” – un’occasione di riflessione interdisciplinare sul futuro da preparare per le nuove generazioni, rivolgendo un caloroso invito a partecipare a tutte le persone interessate ad approfondire il tema della responsabilità verso l’ambiente in cui viviamo, della sua salvaguardia e della sua protezione per un futuro sostenibile. Si tratta di questioni di fondamentale importanza per tutta la società e per la formazione dei giovani e su questo fronte la scuola è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano”.

La giornata di lunedì 9 aprile, che aprirà il percorso, sarà dedicata al tema Sustainable cities and communities e vedrà, tra l’altro, nell’Aula Magna del “Lucrezia della Valle” (Piazza Amendola), l’intervento dell’architetto Mario Occhiuto, Sindaco di Cosenza, nel corso di un seminario dedicato al Progettare la sostenibilità, con diretta streaming su Facebook, a partire dalle ore 11:30. Nei giorni successivi sono previsti laboratori itineranti, diversi workshops e seminari sul mare e sul territorio calabrese (a cura dei docenti Giancarlo Statti e Silvia Mazzuca), una serata dedicata all’osservazione del cielo dal Castello Svevo (mercoledì 11 aprile, ore 19:00, a cura dei docenti Francesco Veltri e Marcella Lorenzi e della ricercatrice Angela Zavaglia).

Nella giornata conclusiva, venerdì 13 aprile, dopo i workshops dedicati al clima, ci saranno altri due importanti appuntamenti. Alle 11:30, nell’Aula Magna dell’istituto, l’astrofisica cosentina Sandra Savaglio guiderà un seminario sul tema Women in STEM and the gender gap, trasmesso in diretta streaming su Facebook.

Alle ore 16:30, la Biblioteca Nazionale ospiterà, nella Sala Giacomantonio, una tavola rotonda sul tema La Terra è finita? La presenza dell’uomo nel sistema complesso dell’ambiente. Dopo i saluti del dirigente scolastico Loredana Giannicola e della direttrice della Biblioteca Nazionale Rita Fiordalisi, interverranno l’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, Francesco Nolè, il medico psicoterapeuta Giorgio Marchese, la ricercatrice Debora Cilio, il docente Piero Gagliardo, per la Protezione Civile Regionale il dirigente Carlo Tansi e Paolo Cappadona, Tiziana La Pietra e Giovanna Chiodo dell’Autorità di Bacino della Regione Calabria. I lavori saranno coordinati da Michele Giacomantonio, giornalista e docente.

Alle 18:30, concerto del Coro del Liceo “Lucrezia della Valle”. Su gentile concessione della direttrice della Biblioteca Nazionale, Francesco Lamanna, docente nel Liceo Musicale, suonerà il violino Montagnana del 1729, appartenuto a Stanislao Giacomantonio, accompagnato al violoncello da Giuseppe Miele. La Sala Giacomantonio sarà allestita con la mostra dedicata a Folco Quilici, a cura della Biblioteca Nazionale di Cosenza. L’organizzazione della Settimana Scientifica è a cura di Raffaella Bozzo del Liceo “Lucrezia della Valle”.