Crotone, sociale. Nasce l’associazione Educando Peter Pan

Nasce a Crotone l’Associazione Educando Peter Pan. Una nuova realtà che opererà in tutti quei settori attinenti all’educazione sociale di piccoli e grandi.

In particolar modo, sarà attiva per la formazione di genitori ed alunni circa la conoscenza del dilagante fenomeno Bullismo e Cyber-Bullismo; infatti porterà avanti il progetto “Il Bullismo non è uno scherzo, è un reato”, che già durante l’anno scolastico in corso viene presentato nelle scuole di Crotone da Gianluca Lumare e che è stato recepito con grande entusiasmo dai Dirigenti Scolastici e dal corpo docenti nonché il progetto “L’_A_Bi_Ci” relativo alla sicurezza stradale in bicicletta.

Educando Peter Pan è presieduta da Gianluca Lumare, Dirigente del Comitato Territoriale Uisp di Crotone, ed avrà una compagine composta da persone giovani ed adeguatamente formate per ben disimpegnare i compiti che l’Associazione si prepone.

Silvia Cristina Lopes Oliveira, è la Vicepresidente ed a completare l’organico ci sono l’avvocato Giuseppe Schifino, che tra le altre competenze, è Esperto in Sicurezza Stradale ed ha esperienza di docenza ai corsi per la legalità rivolti ai minori a rischio indicati dal Dipartimento di Giustizia minorile di Catanzaro, la professoressa Valeria Schifino, docente di lettere presso l’Istituto Alcmeone di Crotone, e Lorena Giglio, Laureata in Scienze Motorie e già allenatrice federale di pallavolo.

L’Associazione Educando Peter Pan, infatti, intende educare i ragazzi ad acquisire un ruolo sociale anche attraverso lo sport e le discipline ad esso collegate. Non ci resta che augurare buon lavoro alla neonata Associazione Educando Peter Pan – Uisp Solidarietà.