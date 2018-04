Gestione Cpi, firmata convenzione tra Regione e Province

Il presidente della Provincia di Catanzaro Enzo Bruno, il presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci, il vice presidente della Provincia di Vibo Alfredo Lobianco, il presidente facente funzione della Provincia di Crotone Armando Foresta e il vice sindaco Caterina Belcastro per la Città metropolitana di Reggio Calabria, hanno firmato oggi pomeriggio la convenzione con la Regione Calabria, per l’utilizzo del personale e delle strutture dei Centri per l’impiego delle Province calabresi e della città metropolitana di Reggio Calabria.

Erano presenti durante i lavori il Direttore Generale del settore Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali Fortunato Varone, coadiuvato dal dirigente del Settore Roberto Cosentino, e il dirigente di servizio Pino Campisi.

La legge di Bilancio 2018 stabilisce definitivamente in capo alle Regioni la titolarità dei Servizi per l’Impiego: nei prossimi mesi si determinerà il percorso per la gestione dei Centri per l’Impiego da parte della Regione, in condivisione sempre con le Province.

Il presidente dell’Upi Calabria, Enzo Bruno, nel firmare la convenzione, ha auspicato che “il percorso sancito da Governo nazionale e Regione porti a una riorganizzazione dei Centri per l’impiego capace di garantire la dovuta credibilità ad un settore fondamentale per un territorio come la Calabria che continua a registrare tassi elevati di disoccupazione. La risoluzione delle problematiche emerse negli ultimi anni sul personale dei Centri per l’Impiego – ha detto ancora il presidente Bruno - garantirà il migliore funzionamento degli uffici nei confronti degli utenti che attendono risposte concrete. Un ringraziamento, infine, va a presidente della Regione, Mario Oliverio, e al direttore Varone e a tutta la struttura del Dipartimento”.