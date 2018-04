Controlli nel crotonese: trafugati mille metri di cavi, un arresto e una denuncia

Una persona arrestata, un’altra denunciata e un furto di cavi di rame. Week end di Pasqua impegnativo per i carabinieri impegnati nei controllo del territorio nella provincia crotonese.

Nelle ultime ore, un 21enne operaio di Isola di Capo Rizzuto è stato arrestato dopo che, fermato ad un posto di blocco e perquisito, è stato trovato con una banconota da 200 euro contraffatta.

Sempre ad Isola, in località Ventarola, ignoti hanno invece trafugato circa mille metri di cavi di rame per l’alta tensione, posti sui tralicci che si trovano lungo le strade periferiche, provocando l’interruzione di energia elettrica in tutta la contrada. Sul posto, è intervenuto il personale della “E-Distribuzione” per ripristinare l’erogazione di energia.

Infine, a Cirò Marina, i carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un ragazzo rumeno 26enne per guida sotto l’influenza di alcool. Fermato ad un posto di controllo mentre era al volante è risultato avere un tasso alcolico superiore a quello consentito. Conseguentemente, gli è stata ritirata la patente mentre il veicolo è stato affidato ai familiari.