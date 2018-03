Sicurezza: Prefetto potenzia i servizi in prossimità delle festività pasquali

Il Prefetto di Crotone, Cosima Di Stani, ha presieduto una riunione di coordinamento delle forze di Polizia per definire, in concomitanza delle prossime festività pasquali, le misure di potenziamento della vigilanza sulle strade, a fronte del consueto sensibile incremento della circolazione stradale, in particolare, verso le località turistiche.

In considerazione del prioritario impegno della polizia stradale lungo la viabilità autostradale ed extraurbana principale, specifici interventi operativi di riequilibrio dell’attività di vigilanza sul territorio provinciale sono rimessi agli altri organismi che concorrono nello svolgimento dei servizi di polizia stradale.

In tal senso è stata richiesta la collaborazione dei Sindaci per il rafforzamento del dispositivo di vigilanza e contrasto nei contesti urbani di riferimento a cura delle polizie locali e per l’attivazione del soccorso pubblico locale onde fronteggiare ogni possibile emergenza, anche attraverso la mobilitazione delle strutture locali di protezione civile, ove necessario.

Le iniziative di prevenzione e contrasto delle condotte in violazione del codice della strada a cura delle forze di polizia integrano quelle proprie del soccorso e dell’assistenza sanitaria, con la previsione dell’impiego dei Vigili del Fuoco, del personale ANAS, delle strutture sanitarie nonché delle articolazioni locali della Protezione civile, negli snodi di comunicazione strategici, ad elevato traffico veicolare, al fine di assicurare un pronto intervento di assistenza agli utenti.