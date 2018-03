Castrovillari: 29enne con il “vizietto” del furto finisce ai domiciliari

I Carabinieri di Castrovillari hanno ristretto agli arresti domiciliari un 29enne, B.D., ritenuto l’autore di due furti commessi a Castrovillari.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Castrovillari, Carmen Ciarcia, a seguito di mirate indagini. Il ragazzo, in un primo episodio, avrebbe rubato una borsa in un’autovettura e avrebbe prelevato 600euro dalle carte di credito contenute al suo interno. In un secondo episodio avrebbe invece rubato un’autovettura lasciata dal proprietario con le chiavi inserite. L’auto è stata poi recuperata dai carabinieri in una campagna di Cassano allo Ionio.