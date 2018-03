Minaccia e opprime la moglie: 58enne ammonito a Lamezia

La Polizia di Lamezia Terme ha eseguito nei confronti di S. A., 58enne lametino, il provvedimento dell’Ammonimento emesso dal Questore di Catanzaro, al quale si era rivolta la moglie stanca di subire i soprusi del marito.

I Poliziotti dell’Ufficio Anticrimine hanno così accertato che l’uomo si è reso responsabile di minacce e di una serie di condotte violente e vessatorie in ambito familiare anche in presenza del figlio minore, con il palese intento di incidere sulla tenuta fisica e psichica della moglie e assolutamente pregiudizievoli per la salute fisica e psichica della donna.

Il Questore di Catanzaro, su richiesta del Commissariato lametino, è intervenuto immediatamente per garantire l’incolumità, la salute psico-fisica ed anche la tranquillità della vittima, emanando tempestivamente il provvedimento nei confronti del marito, che la Polizia di Lamezia Terme ha eseguito nella giornata di oggi.