Coldiretti, violenta mareggiata sulla costa catanzarese: si contano i danni

Le fortissime mareggiate in corso a causa del maltempo, hanno arrecato ingenti danni alle strutture del Consorzio di Bonifica di Lamezia situate tra le località “La Macchia” e “La Vela” nel comune di Nocera Terinese ed alla nuova tubazione posata in opera a lato della SS18 proprio per garantire l’irrigazione nelle aree situate lungo la fascia costiera tirrenica fino a Scalea.

I lavori che si stanno realizzando, vengono effettuati a totale carico del Consorzio di Bonifica che utilizza fondi propri, e non sono a carico di altri Enti.

“Il Presidente del Consorzio di Bonifica Tirreno Catanzarese Franco Arcuri, esprime grande preoccupazione per quanto sta accadendo e - ha dichiarato – che d’intesa con Coldiretti, si procederà alla quantificazione dei danni subiti dagli agricoltori e alle strutture del Consorzio unitamente ad un piano di interventi non appena le condizioni metereologiche lo permetteranno”.

Al momento risultano sospese le attività avviate nelle zone interessate.