Cirò. Prosegue la Festa di San Giuseppe: oggi seminario al Liceo Adorisio

Si è partiti oggi con il partecipatissimo seminario scientifico sul tema la Gnonomica e la sua storia, ospitato nell’auditorium dell’istituto omnicomprensivo – Liceo Scientifico Ilio Adorisio. – Dopo i saluti della dirigente scolastica Rita Anania, del sindaco Francesco Paletta, del vicesindaco Giovanna Stasi, dell’assessore alla cultura Francesco Mussuto sono intervenuti, sul ruolo delle meridiane nella riforma del calendario, Fabio Garnero Di Solaria opere sas (l'unica impresa artigiana italiana altamente specializzata nel settore delle meridiane) e sul cambiamento del nostro pianeta visto dallo spazio, Tommaso Parrinello dell’agenzia spaziale europea.

Intanto dopo il tour di ieri delle 40 auto d'epoca, il Sindaco e l'assessore al turismo Cataldo Scarola hanno espresso grande soddisfazione per l'affluenza registrata all'evento e annunciano che la Festa di San Giuseppe continuerà questa sera 20 con la benedizione e l’accensione del fuoco in piazza S.Pugliese; la messa in scena della rappresentazione in costume de U Cummitu curata da Luca Murano; la degustazione di piatti tipici della tradizione con animazione di piazza a cura dell’associazione Asd Ypsicron e, infine, la premiazione dei fuochi.

Domani, alle 10 nella Sala Consiliare si terrà la cerimonia di premiazione del Concorso di Poesie per le scuole. Alle 11,30 nella casa nativa di Lilio di Via Casopero, sarà presentata la mostra a tema di Valerio Palamajurk.

Mito, Logos e Scienza di Pitagora, Gioacchino Da Fiore e Aloysius Lilius. È, questo, il titolo dell’incontro che si terrà nella giornata conclusiva del 21 marzo, alle 9,30 nella Sala Consiliare. Moderati da Francesco Vizza, Direttore dell’Istituto di Chimica dei Composti organometallici del Cnr di Firenze, oltre agli amministratori ed alla dirigente scolastica Anania, interverranno anche il Primo Cittadino di S. Giovanni in Fiore Giuseppe Belcastro, il vicesindaco e assessore alla cultura di Crotone Antonella Cosentino, Sandra Giglio, Presidente dell’Associazione Culturale Leonardo Da Vinci, il Prefetto di Crotone Cosima di Stani ed il Presidente della Giunta regionale Mario Oliverio.

Alle 10,30 l’astrofisica Sandra Savaglio relazionerà su Lilio: Il Tempo Nella Vita Umana e in quella dell'universo. Alle 11 Giuseppe Riccardo Succurro, Presidente del C.I.S.G. di S. Giovanni In Fiore relazionerà su la Concezione del Tempo nelle Visioni di Gioacchino da Fiore. – Pitagora e La Concezione del Tempo, è il titolo del tema sul quale interverrà, alle 11,30 Luca Parisoli, Professore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Unical.

Concluderà Vizza su Lilio e gli Ultimi Documenti Rinvenuti. – Alle 17 dal Castello Carafa partirà lo spettacolo teatrale itinerante: la tradizionale rappresentazione della scena della Tavola Della Biccherna curata dal Parco Tommaso Campanella di Cosenza, con la regia ed i costumi di William Gatto. L’evento sarà concluso con L’annullo filatelico a cura di Poste Italiane.