Seby Romeo ricorda l’integrità morale di Mommo Tripodi

“A molti giovani studenti, di tante generazioni, Mommo ha insegnato l'importanza dell'etica e l'orgoglio di essere compagni dei più deboli e di chi non ha voce, a loro ha sempre guardato con attenzione, lavorando concretamente a favorirne la crescita politica ed io ne sono diretto testimone”.

È il commento di Seby Romeo sulla scomparsa di Mommo Tripodi, un protagonista attivo della sinistra che “si è speso in prima linea al fianco delle donne e degli uomini calabresi, a tutela dei diritti dei contadini contro la violenza della ndrangheta, a sostegno degli amministratori locali e dei territori. Lo ha fatto da uomo, da sindacalista e da politico, senza fermarsi davanti a nessun pericolo con quello spirito di servizio che lascia in eredità a tutti coloro i quali credono ancora nella politica come impegno per il riscatto degli ultimi".