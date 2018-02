Freddo: neve nel vibonese, disagi alla viabilità nelle aree interne

Abbondanti nevicate stanno provocando, in queste ore, disagi per la viabilità nelle Serre vibonesi. La neve sta creando difficoltà nei centri montani di Mongiana, Fabrizia e Nardodipace e lungo le strade di collegamento con Monte Pecoraro.

Sul posto è presente la Protezione civile per liberare le strade. Le temperature nella zona rimangono basse, fra lo zero ed i due gradi. Sono migliorate, invece, le condizioni a Vibo Valentia e lungo i centri della costa alle prese con il mare in burrasca.