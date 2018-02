In Comune festa per i trent’anni della cooperativa Agorà Kroton

Nella festa per i trent'anni di vita di Agorà Kroton, le cui iniziative celebrative si sono aperte con un convegno nella Sala Consiliare del Comune di Crotone, non ha voluto far mancare alla meritoria cooperativa la sua vicinanza e riconoscenza l'amministrazione Comunale rappresentata dall'Assessore alle Politiche Sociali Alessia Romano.

Intervenendo al convegno a nome del sindaco Pugliese e dell'amministrazione cittadina, l'assessore Romano ha espresso ai rappresentanti della Cooperativa Agorà Kroton la profonda riconoscenza per quanto in questi anni è stato fatto a favore di tante fasce deboli.

“La storia di una comunità è fatta dalle persone. E mai come nel caso della Cooperativa Agorà la parola “persona” è significativa ed allo stesso tempo caratterizzante dei trent'anni di attività sul territorio che la stessa ha meritoriamente svolto. La Cooperativa Agorà, dalla sua fondazione, ha messo al centro del suo modo di concepire il servizio verso gli altri la “persona”.

Volendo usare una metafora potrei dire che in questi trent'anni siamo passati dal quartiere Gesù al...mondo. Potrei dire che ha inventato le “politiche sociali”, quando ancora di politiche sociali non si parlava nella nostra realtà. Una azione meritoria fatta per le “persone” che non sarebbe stata possibile senza l'ausilio di altre “persone”: gli splendidi operatori che si sono alternati negli anni e che hanno incarnato il concetto di spirito di servizio che ha sempre caratterizzato la Cooperativa Sociale. A questa Cooperativa siamo grati.

Per il ruolo che ricopro di assessore alle Politiche Sociali il dialogo con voi è sempre costante e produttivo. Marciamo sulla stessa strada che è quella di affrontare e risolvere la domanda di bisogno che si leva da tante componenti di questa comunità. C'è un altro merito che voglio sottolineare da parte della Agorà: aver dimostrato cos'è realmente il cooperativismo abbattendo quello stereotipo negativo che in altri contesti ha avuto risvolti assolutamente negativi. Chi fa Cooperativa non svolge solo opera meritoria al servizio degli altri ma fa anche impresa sociale creando anche presupposti di occupazione.

In questi trent'anni avete contribuito a costruire una nuova idea di welfare sul territorio in grado di rispondere ai mutati bisogni della collettività. A spegnere oggi le candeline ci sono coloro che hanno contribuito alla costruzione di questa splendida realtà ed idealmente tutta la comunità cittadina ma soprattutto coloro nella cui vita l'azione della Cooperativa Agorà ha inciso per sempre. Grazie di cuore. Grazie per essere la splendida realtà che siete” ha detto l'assessore Alessia Romano.